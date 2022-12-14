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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الغذاء يعتبر صلب الأمن القومي لأي دولة في العالم|فيديو

ياسين غلاب
ياسين غلاب

قال ياسين غلاب، الكاتب الصحفي إن الأمن الغذائي يعتبر من صلب الأمن القومي لأية دولة في العالم بل يعتبر في ظل هذه الأيام أنه “رقم واحد"، متابعًا أن العالم حاليًا يعيش الحرب العالمية الاقتصادية الأولى، فهذه أول مرة في التاريخ يستخدم الغذاء كسلاح على نطاق واسع.


وأكد “غلاب” خلال حواره ببرنامج “صياح البلد” من تقديم هند النعساني والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في مجال الزراعة و تعزم على تحقيق المزيد، موضحًا أن مشروع توشكى مشروع رائد منذ التسعينات، معقبًا: “المرة دي داخلين فيه بجد”، وعند النظر إلى ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتضح التكامل والتنسيق، مؤكدًا أن مشروع توشكى وغيره من المشروعات تحتاج إلى تجهيز شامل من حيث الطرق والخدمات.

 

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تسعى بجهود حثيثة نحو توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأجهزة الدولة المختصة؛ بهدف زيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على استكمال جميع العناصر المرتبطة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، وغيرها من المناطق الصحراوية، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة.

 

الامن الغذائي مشروع توشكى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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