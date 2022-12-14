حملة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية حملة موسعة للرقابة على المنشات الصناعية وذلك فى اطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد واحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وقال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة قيام قامت الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات البيئيه للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموجوده بنطاق حى شرق وقد تم التفتيش على عدد ٢ منشأه صناعيه لتشغيل المعادن واخرى لفرز مخلفات الكرتون وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق ومدى تطبيق معايير الصحه والسلامه المهنيه وذلك لاعطاء مهله لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفات.

واشار رئيس الحى الى أن الحملات تهدف الى الرقابه على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه من سجل بيئى و خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية .