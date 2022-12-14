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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف بديل بيرسي تاو في تشكيل الأهلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف الإعلامي أحمد شوبير بديل بيرسي تاو في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "مارسيل كولر يفاضل بين شادي حسين ومحمد شريف لتعويض إصابة بيرسي تاو".

وأضاف: "البرازيلي برونو سافيو دخل ضمن حسابات مارسيل كولر أيضاً لتعويض إصابة المحترف الجنوب أفريقي".

ويستعد الأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة فيوتشر بالدوري المصرى عقب الانتهاء من مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

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