مع دخول الشتاء.. استشاري تكشف عن طرق لحماية الأطفال من تغيرات الطقس

قالت الدكتورة أسماء محمود، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه مع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس هناك بعض التعليمات التي يجب أن ننفذها مع الأطفال لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأضافت "محمود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أننا يجب أن نتأكد أن الأطفال لديهم عدد ساعات كافي من النوم، وبالتالي يزيد هرمون النمو لديهم، ومن أجل ذلك جسدهم يقابل تلك التقلبات بطريقة جيدة ويحافظ على المناعة.

وتابعت أنه يجب تهوية المنزل جيدا وتحريك درجة الحرارة على الطفل بالتدريج، حتي لا يتعرض للبرودة مباشرة بالخارج، لافتة: "أفضل شئ هي ملعقة العسل على الريق، حيث إنها مليئة بالمضادات الحيوية الطبيعية، ويستطيع الطفل استقبال أى تقلبات جو بدون أى ميكروب".

