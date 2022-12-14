عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدعم الترابط الأسري.. الإفتاء تطلق محاضرات من أجل توعية المقبلين على الزواج|تفاصيل

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

تحدث خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن تفاصيل المحاضرات التي تقدمها دار الإفتاء لتوعية المقبلين على الزواج وذلك من أجل دعم الترابط الأسري، قائلًا إن دخول السوشيال الميديا تسبب في حدوث تغيرات على الحياة الإجتماعية  بصفة عامة والحياة الأسرية بصفة خاصة، متابعًا أن هذا يلزم إتباع إجراءات للقدرة على مواكبة هذا الأمر واستخدام السوشيال ميديا و جميع أساليب الحياة  استدام إيجابي في صالح القيم والأصول.

 

txt

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-12- 2022

txt

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022


وأكد “عمران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن قضية الأسرة قضية غاية في الأهمية ولابد من الحفاظ عليها ودعمها بشتى الطرق، موضحًا أن ما دفع دار الإفتاء المصرية لاتخاذ هذا الإجراء هو إعادة تفعيل الحياة مع الشباب، معقبًا أن الزواج هو الرباط المقدس ولذلك يجب أن تصاحبه عدد من المهارات الحياتية سواء للرجل أو للمرأة.


وجدير بالذكر أنه في إطار سعي دار الإفتاء المصرية الدءوب لخدمة المجتمع والعمل على صيانة الأسرة المصرية، أطلقت دار الإفتاء البرنامج السادس عشر لإعداد المقبلين على الزواج وتأهيلهم، ويهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية ومقومات السعادة، بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، وبناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات. 

 

الإفتاء المصرية توعية المقبلين على الزواج دعم الترابط الأسري الترابط الأسري الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

عاجل| غرق قارب مهاجرين في قناة المانش.. وطائرات هليكوبتر فرنسية تساعد بريطانيا

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

هتوحشني يا صاحب عمري.. عبد الغفار يودع قطه العشريني"مشمش"..ما قصتهما؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات: الامتحانات في موعدها.. ولا تغيير بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الحالي

الصحة: فحص 351 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس

وزير الداخلية يسمح لـ41 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

رفع أسماء 6 أشخاص من قائمة الإرهابيين

بعد زيادة احتياطى الذهب.. تراجع كبير في سعر الجرام

شوبير: لاعب مطروح مات بأزمة قلبية ولم يبتلع لسانه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرام عليك ذنبه ايه؟.. هجوم على محمد رمضان بسبب "قفا" ومطالب بحذف الفيديو

الاحتياطي يكفي 4 أشهر.. مفاجأة في أسعار السكر بالأسواق والمنافذ التموينية

نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

«صفوح شغالة».. نافس عبد الوهاب بعد تغيير صوت جورج وسوف بهذه الأغنية

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ