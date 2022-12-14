لدعم الترابط الأسري.. الإفتاء تطلق محاضرات من أجل توعية المقبلين على الزواج|تفاصيل

تحدث خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن تفاصيل المحاضرات التي تقدمها دار الإفتاء لتوعية المقبلين على الزواج وذلك من أجل دعم الترابط الأسري، قائلًا إن دخول السوشيال الميديا تسبب في حدوث تغيرات على الحياة الإجتماعية بصفة عامة والحياة الأسرية بصفة خاصة، متابعًا أن هذا يلزم إتباع إجراءات للقدرة على مواكبة هذا الأمر واستخدام السوشيال ميديا و جميع أساليب الحياة استدام إيجابي في صالح القيم والأصول.







وأكد “عمران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن قضية الأسرة قضية غاية في الأهمية ولابد من الحفاظ عليها ودعمها بشتى الطرق، موضحًا أن ما دفع دار الإفتاء المصرية لاتخاذ هذا الإجراء هو إعادة تفعيل الحياة مع الشباب، معقبًا أن الزواج هو الرباط المقدس ولذلك يجب أن تصاحبه عدد من المهارات الحياتية سواء للرجل أو للمرأة.





وجدير بالذكر أنه في إطار سعي دار الإفتاء المصرية الدءوب لخدمة المجتمع والعمل على صيانة الأسرة المصرية، أطلقت دار الإفتاء البرنامج السادس عشر لإعداد المقبلين على الزواج وتأهيلهم، ويهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية ومقومات السعادة، بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، وبناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.



