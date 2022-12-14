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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الإمتحانات.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس جامعة بنها لمناقشة استعدادات الجامعة للإمتحانات ، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث ، ومنسق عام الأنشطة الطلابية ، والمدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى ، والأمناء المساعدين ، ومديري عموم الشئون الطبية  ، وشئون التعليم والطلاب ، والأمن الإدارى ، ورعاية الشباب.


وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب ، مشيرا الى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات ، بالإضافة الى توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى ، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات ، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.


ووجه رئيس الجامعة بالغاء جميع الاجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات ، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.
كما وجه أيضا برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الاسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

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