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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف الشرط الغريب لـ ممدوح عباس لرفع الحجز عن الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن الشرط الغريب لـ ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، لرفع الحجز عن أرصدة الزمالك فى البنوك.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في تصريحات إعلامية لقناة الزمالك الفضائية: هناك مجموعة من أعضاء الزمالك المحترمين تحدّثوا مع أيمن ممدوح عباس نجل ممدوح عباس مؤكدين له أن الحجز على أرصدة النادى يضر الزمالك وليس مرتضى منصور.

وأضاف مرتضى منصور: أيمن عباس طلب حضور والده ممدوح عباس الذى قال لهم “مُستعد للتنازل عن الحجز على أرصدة النادى بالبنوك ودفع مبالغ أخرى بشرط استقالة مرتضى منصور ومجلسه”.

وواصل مرتضى منصور حديثه قائلاً: “إن ممدوح عباس اشترط أن يأتي نجله أيمن رئيسًا للزمالك على رأس مجلس معين إلا أن الحاضرين أخبروه أن مرتضى منصور جاء بقرار الجمعية العمومية عبر انتخابات حرة نزيهة والجماهير تسانده وأنه لا يريد منه أموالاً ولكن رفع الحجز عن فلوس الزمالك”.

وقال مرتضى منصور أن ممدوح عباس حجز على ما يقرب من 70 مليون جنيه كفيلة بإنهاء جميع مشاكل الزمالك المادية من تأخر فى صرف مستحقات العاملين والموظفين عن الشهر الحالى بجانب مرتبات الأجهزة الفنية والمدربين لمدة 3 شهور .

فيريرا يعقد جلسة مع مصطفى شلبي

وكان قد عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى شلبي جناح الفريق قبل انطلاق تدريب أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة للاطمئنان عليه.

وتحدث "فيريرا" مع مصطفى شلبي موجهًا له الإشادة على ظهوره بشكل طيب خلال مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في الدوري وتسجيله لهدف الفوز.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإجهاد عضلي مما تسبب في عدم استكماله للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مرتضى منصور ممدوح عباس الزمالك فيريرا مصطفى شلبي البنك الاهلي

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