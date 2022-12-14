الرئيس العراقي يعرب عن أمله في الوصول إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن أمله في الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد رشيد - خلال استقباله اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في (بغداد) اليكسندر بورفجينكوف، - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أهمية الجهود الدبلوماسية والتمسك بالحوار لحل التوترات والمشاكل وترسيخ السلام والاستقرار وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية وحفظ أمن وسلامة المدنيين.

وتناول اللقاء أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا.