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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقارات وسيارات وبورصة.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف في قضية النصب

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

قرّرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف و3 آخرين، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 

وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنًا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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