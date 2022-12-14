عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تشارك في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي

صدى البلد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حضور مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعوة من وزيرة التضامن.

ووقع ممثلو التنسيقية على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.

وجاء المؤتمر، بإعلان وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج عن أول منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تهدف لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، وإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية، إضافة إلى توفير أكثر من 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي.

حضر المؤتمر، الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن.

ضم وفد التنسيقية كل من أحمد فتحي  ورحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عزمي، وعلاء مصطفى أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، مصطفى الشهابي، عبد الله عصام، أحمد حسبو، آدم الطوخي، سميه هاشم أعضاء التنسيقية.

مجلس الوزراء الاهلى المصري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عبد الهادى القصبى التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

بـ 18 للفاخر .. الحكومة توافق علي تحديد سعر الأرز

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

ترشيحاتنا

تفاصيل لقاء سفير سلطنة عمان بالقاهرة بالمستثمرين في مصر

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

مفاوضات مصرية روسية لعقد إتفاقية تجارة الحرة مع الاتحاد الآوراسي

الرئيس السيسي يشارك في إفطار عمل مع قيادات جمهورية بمجلس النواب الأمريكي

تعالوا نعالجكم من السحر| سقوط 3 نصابين استولوا على أموال المواطنين بمحافظتين

إلغاء الخط الجوي الرابط بين مطار الجزائر وشارل ديغول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببغاء يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في فيديو أثار الجدل بالدول العربية

بإطلالات جريئة .. مي عمر تثير الجدل | شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل بظهور مختلف عبر إنستجرام| شاهد

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

فيديو

قرار مهم بشأن الثانوية العامة .. وموعد امتحانات الترم الثاني

نادية مصطفى: مصطفى كامل قائد مسيرة الموسيقيين.. وهاني شاكر كان بيصرف من جيبه.. والتحقيقات ما زالت مستمرة| حوار

رسالة صوتية تثير الذعر بسبب جدري القرود | اعرف حقيقتها

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ