"التنسيقية" تشارك في إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حضور مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعوة من وزيرة التضامن.

ووقع ممثلو التنسيقية على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.

وجاء المؤتمر، بإعلان وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج عن أول منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تهدف لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، وإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية، إضافة إلى توفير أكثر من 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي.

حضر المؤتمر، الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن.

ضم وفد التنسيقية كل من أحمد فتحي ورحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عزمي، وعلاء مصطفى أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، مصطفى الشهابي، عبد الله عصام، أحمد حسبو، آدم الطوخي، سميه هاشم أعضاء التنسيقية.