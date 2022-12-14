مشيدة بالمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.. برلمانية: مصر رائدة القارة السمراء عالميا

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الولايات المتحدة الإفريقية التي تم انعقادها اليوم في واشنطن.

وأشارت إلي أن وجود مصر في القمة يعكس الذكاء والقوة السياسية التي توصلت إليها مصر في ظل الوضع السياسي الراهن ويُثبت أيضا رغبة الدولة في تعزيز فرص مصر في الاستفادة من المصالح المشتركة بالإضافة إلى أنه يتيح فرص فتح عدة ملفات ذات صلة بالوضع العام كالمناخ والطاقة والأمن الغذائي.

كما نوهت "محروس" قائلة علينا أن نعترف بما وصلت إليه مصر من تطورات تنموية علي كافة المستويات خاصة وأن القمة جاءت في توقيت نحتاج فيه الي ترتيب الأولويات والتكاتف نوعا ما للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية وأشارت إلي أن ريادة مصر للقارة الأفريقية ما هو إلا دليلا صارخا علي قوة واستقرار الدولة لا سيما أن مصر أثبتت ريادتها بفاعلياتها وتصدرها المستمر لكل ما يخص ملف الشأن الإفريقي.

وأكدت "عضو التنسيقية" أن مصر هي رائدة القارة السمراء في العالم وكما نعمل بشكل محلي علي الاستراتيجية الوطنية المصرية نسعي لتحقيق الخطة التنموية الإفريقية وأكدت "عضو البرلمان" أنها تثق بالخطة التي تسير عليها القيادة السياسية والدولة لتحقيق الاستفادة الإيجابية الشاملة بشكل عام.