بعد تأهل فرنسا بـ المونديال .. الحظ يبتسم لـ المشجع المنحوس لأول مرة

كان الحظ حليف العماني محمد الحجري، المعروف بـ"مجومبا" أو "المشجع المنحوس"، اليوم الأربعاء، بعد أن استجاب للجمهور العربي وشجع منتخب فرنسا أمام المغرب، لتفوز الديوك على أسود الأطلس بنتيجة هدفين دون رد، وتتأهل لنهائي المونديال بقطر.

واستجاب الحجري للجمهور العربي الذين طالبه بتشجيع فرنسا أمام المغرب، حتى تخسر في نصف نهائي كأس العالم بقطر.

المشجع العماني يشجع فرنسا

المشجع العماني محمد الحجري صار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة ضحاياه التي طالتها تعويذة النحس خاصته.

"مجومبا" أعلن دعم منتخب قطر في مواجهته للاكوادور خلال مقابلة افتتاح المونديال، ليخسر "العنابي" بهدفين دون رد، كما شجع الأرجنتين في مواجهة السعودية، وخسر رفاق "ميسي" بنتيجة (2-1) في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.

وفي منافسات ربع النهائي، ساند المشجع العماني منتخب "السامبا"، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي، وتكرر ذات السيناريو، حينما قرر "مجومبا" تشجيع منتخب هولندا، ليغادر الأخير المونديال بعد هزيمته أمام الأرجنتين.