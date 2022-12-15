طلاق غادة عبد الرازق من زوجها هيثم زانيتا

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما ناسب إطلالتها.

أما ابنتها روتانا اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة .

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم "جوازة بالعافية" بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ"بويكا"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، كما تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف "حفلة 9" الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.