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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن تشرفه بزيارة الرئيس السيسى لمقر "البنتاجون"

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تشرفه بزيارة السيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فأن وزير الدفاع الأمريكي أكد على التقدير البالغ لجهود السيد الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى الشرق الاوسط و تجاه مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك في المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التي تدعم استمراره.

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