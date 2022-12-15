فرج عامر: المغرب عملت المستحيل وتصنيفها سيكون من أفضل 8 فرق بالعالم

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة ، تألق منتخب المغرب فى بطولة كأس العالم و نشر تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر .

وكتب فرج عامر “ #المغرب عملت المستحيل لكن علينا ان نتاكد بان الاحلام والطموح لن ترفعك الي القمة مرة واحدة ، المغرب سيرتفع تصنيفة ليكون من احسن ٨ فرق علي مستوي العالم ، مصر وصلت في زمن تدريب الكابتن حسن شحاتة ٩ على العالم ”.

ويذكر ان تعرض منتخب المغرب للهزيمة من نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء هدفي منتخب فرنسا عن طريق كلا من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، وكولو مواني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.