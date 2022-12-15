خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

شهدت محطة السكة الحديد بطنطا بمحافظة الغربية منذ قليل خروج جرار قطار 51 بخط " طنطا _ المنصورة " بشكل مفاجئ نتيجة السرعة الزائدة وسقط على جانبه علي إبرة سقوط وتجاوز حدود السيمافور وتم الدفع باوناش عاجله لرفعه الأمر الذي تسبب في ارتباك حركة القطارات بمنطقة وجه بحري بوسط الدلتا .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من وحده نقطة شرطة النقل والمواصلات بهيئة السكة الحديد يفيد بوقوع جرار قطار 51 في الساعة 7 صباحا .



وتدخل مسئولون بالسكة الحديد بمنطقة وسط الدلتا وساعوا في العمل علي الدفع بٱلات وأوناش لرفع باق عربات القطار .

الجدير بالذكر أن حادث خروج عربة جرار القطار 51 بخط "طنطا _ المنصورة " تسبب في تعطل خطوط حركة القطارات لمده 3 ساعات علي الأكثر بسبب تعطله وخروجه المفاجئ عن القضبان بحوش محطة طنطا .