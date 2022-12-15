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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

صدى البلد

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار  محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

  وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

الهيئة العامة للاستثمار مجلس الوزراء رئيس الوزراء

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