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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير البترول يكشف توجه الدولة لإنشاء أول مصفاة للذهب في مصر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  توجه الدولة لانشاء اول مصفاة للذهب  في مصر  حيث أعدت الحكومه ووزارة البترول دراسة متكامله عن أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية و تشجيع الاستثمارات الأجنبية  والقطاع الخاص الوطني للاستثمار في إنشاء أول مصافة دهب بتكلفة تصل الى  100 مليون دولار  بمرسى علم  بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسام عوض الله  و طالب الجبلاوي بتوضيح من وزارة البترول حول مصير مصفاة الذهب التي أعلنت عنها الحكومه ووماهي الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ،مشددا على اهميتها لحماية الذهب المصرى خاصة ان المصفاة ستكون معتمدة دوليا ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999".

و لفت الملا  إن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة  تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار وأن الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم.

و قال  وزير البترول الوزارة لم تبدأ في المشروع بعد ، وتعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب ، وسيتم عرضها للمستثمرين للمشاركه لزيادة قيمة إضافية.


وأكد الملا على التطوير الهيكلي لقطاع التعدين ودعم هيئة التعدين للتعامل مع الشركات الأجنبية والاستثمارات الكبرى وتحويل الهيئة الى هيئة اقتصادية وليست خدمية لتستطيع القيام بدورها وفك القيود وزيادة الصلاحيات.

واضاف الوزير ان هناك تعاقدات مع 7  شركات عالمية للعمل لأول مرة في مصر وشركات اجنبية للتنقيب عن الذهب ولابد من خطط ودراسات واستثمارات محددة  لتنظيم عمليات التنقيب.

 وشدد الملا على أهمية التسويق العالمي للاستثمارات في التعدين وتم عمل أول مؤتمر التعدين وزيادة استثمارات الحفر والاستكشاف  مشرا الى ان الناتج القومي من التعدين لم يكن يزيد عن نصف في المائة ووصل الآن الى حوالي 5% وهناك استراتيجيات للاستخراج والعمل والتشغيل لكافة الصناعات التعدينية وليس الذهب فقط لإضافة قيمة مضافة وعدم تصدير المواد خام ، مشيرا الى عمل دراسات بالتعاون مع البنك الدولي وعمل مراكز تصنيع ومجمعات صناعية بالقرب من مراكز الإنتاج.

وأكد الملا أن هناك 8 مشروعات  لتطوير وإنشاء مصافي ومعامل تكرير لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وهناك زيادة إنتاج تصل الى  700 ألف طن من البنزين من خلال تطوير وإنشاء المصافي ومعامل تكرير البترول  باستثمار كبيرة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا.

البحر الأحمر القطاع الخاص وزير البترول محافظة البحر الاحمر وزير البترول والثروة المعدنية البترول

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