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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تتابع أعمال لجنة التحقيق في ملابسات وفاة لاعب مطروح

صدى البلد

تتابع وزارة الشباب والرياضة نتائج أعمال اللجنة التى شكلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمعنية بالتحقيق فى واقعة وفاة اللاعب "سامى سعيد"  لاعب نادى مطروح الرياضى، والذى وافته المنية في مباراة ناديه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

ووجه الوزير بقيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة الخاصة بأسرة اللاعب دعماً لهم.

وتتابع اليوم اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث الملابسات وكشف الحقائق نتيجة التقرير الخاص بمديرية الصحة بمحافظة مطروح .

كما حرص الدكتور أشرف صبحى على التواصل هاتفياً مع أسرة اللاعب الفقيد لتقديم واجب العزاء ، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يغفر له ويرحمه ، ويلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإعادة تعميم إجراءات وضوابط ممارسة  نشاط كرة القدم ، ومنها حتمية توافر سيارات الإسعاف والطبيب المختص وكل عناصر التأمين الواجبة فى جميع المباريات حفاظاً على سلامة اللاعبين.

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