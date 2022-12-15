مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل مشرفة عمال داخل منزلها ببورسعيد: ابنتها وصديقها المتهمان

كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن أسباب مقتل سيدة تدعى داليا سمير الحوشي، وتبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مشرفة عمال بمستشفى بورفؤاد العام، داخل منزلها في حي الفيروز نطاق مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المصدر الأمني، أن مباحث بورسعيد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقل على الفور فريق لمعاينة مسرح الجريمة، وإذا بهم يجدون تيشيرت تبين من سؤال الأطفال أبناء المقتولة، أنه لجار لهم، وعلى الفور جرى ضبطه، وخلال سؤال ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا شك الفريق الأمني في حديثها، ومحاولاتها والجاني الثاني في إقناعهم بأن الواقعة سرقة وأن لصا قتلها.

وقام الفريق الأمني بسؤال المتهمين كل منهما منفردًا، وتوصل إلى أن الأسباب الأولية للواقعة، تكشف تورط ابنتها وصديقها في القتل، واعترف المتهم خلال سؤاله بارتكاب الجريمة بالمشاركة مع ابنة القتيلة، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل بمفردهما.



وانتهت مباحث بورسعيد من تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء مدحت عبد الرحيم مدير الأمن، ويجري عرض المُتهمين علي النيابة العامة لاستكمال التحقيق في الواقعة، وذلك بعد أن عاينت مسرح الجريمة واستمعت لشهود العيان وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، واستدعت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، ومن المتوقع أن تخضع الفتاة المتهمة للكشف الطبي.