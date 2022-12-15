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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تتسلم معهد الدكتور جاد يوسف الإعدادي الثانوي بنين

المعهد الأزهرى بأسوان
المعهد الأزهرى بأسوان

انعقدت اليوم الخميس لجنة الاستلام الابتدائي (إحلال وتجديد) لمعهد الدكتور جاد يوسف الإعدادي الثانوي بنين بالكلح شرق بإدفو شمال أسوان، بحضور الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية. 

 

وضمت لجنة الاستلام المهندس أحمد بغدادي، المهندس صابر عبدالعظيم، محمد عبدالفتاح من منطقة الأقصر الأزهرية، ورضا صابر من منطقة المنيا الأزهرية، وعبدالناصر حامد شيخ المعهد، وذلك بإشراف المهندسة مروة ماهر عضو الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومهندس الكهرباء عبدالرحمن حامد.

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جاء ذلك بحضور ياسر رمضان مدير الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومحمود مبروك مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمنطقة، وعيسى سلام مدير إدارة إدفو التعليمية الأزهرية، ومحمد عبدالموجود فني العملية، وعدد من أهالي القرية.

 

ويقع المعهد على مساحة 3000م2 تقريبًا ويضم دور أرضى و2 أدوار علوية بهم عدد 12 فصل دراسي، وقاعة أنشطة، ومكتبة، وغرفة تحضير، وغرفة كمبيوتر، وغرفة زائر صحي، وعدد 2 معمل، بجانب مصلى وميضه، وعدد 16 دورة مياه. 

 

أنشطة متنوعة

وكان قد شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس بقاعة المشير طنطاوي بصحاري احتفالية كبري نظمتها وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة المركزية لرعاية الشباب لتوزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة. 

 

وحضر الاحتفال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، وعبد الهادي عبد الوهاب، مدير فرع جمعية الاورمان بأسوان، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والطلاب حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وبإشراف من الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

 

وأشاد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بدور وزارة التضامن من خلال برتوكول التعاون المثمر لها داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي وانها تعمل دائما علي مداواة جروح البسطاء وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من المبادرات التي اطلقتها الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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