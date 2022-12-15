غناء رامي جمال وأحمد سالم .. البطة السودا الأغنية الدعائية لفيلم شلبي

بدأت الشركة المنتجة لفيلم شلبي للنجم كريم محمود عبد العزيز الترويج لأغنية الفيلم القطة السودا والتى يقوم بغنائها رامي جمال وأحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش.



الأغنية من المفترض أن يتم طرحها بشكل رسمي خلال ساعات من الآن على مواقع التواصل الإجتماعي، لبدء الحملة الترويجية للفيلم الذى يعرض فى السينمات يوم 4 من شهر يناير القادم.





تفاصيل فيلم شلبي

وكان المخرج بيتر ميمي قد أعلن عن موعد طرح فيلمه الجديد شلبي، والذي يقوم ببطولته الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز يوم 4 من شهر يناير القادم.

ونشر بيتر ميمي برومو تشويقيا للفيلم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه قائلا: فيلم شلبي كريم. وتضمن البرومو كلمة: الناس اللى عملت فيلم من أجل زيكو راجعلكو بفيلم تاني جديد انتظروا فيلم شلبي.

تعاون رامي جمال وأحمد سالم

وجاء تعاون رامي جمال مع أحمد سالم الذى أشتهر بلقب المطرب النقاش بعد وعد جمال له بأنه سوف يقف بجانبه لتحقيق حلمه فى الغناء ، وذلك من خلال مشاركته فى العديد من الأعمال الغنائية.



وبالفعل قام رامي جمال بتسجيل أغنية البطة السودا بالتعاون أحمد سالم ليكون بهذا العمل قد وفي بوعده وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح صورة من كواليس الأغنية وعلقت قائلة: "رامي جمال يفي بوعده مع أحمد سالم"،أغنية "ابن البطة السودا "من فيلم “شلبي” إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وروبي، 4 يناير بجميع دور العرض".