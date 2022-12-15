مجلس الشباب المصري يشارك في مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي

شارك مجلس الشباب المصرى ممثلاً في الدكتور كيرلس نبيل مدير وحدة الشمول المالي بالمجلس، في مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعوة من وزيرة التضامن.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلى فى مصر، مؤكدا أن هذه المنظومة تساعد الجمعيات الأهلية في توثيق أعمال ومصادر تمويلها ويكون لها نتائج جيدة جدًا.

وأضاف ممدوح، أن هذه المنظومة ستساعد في تعزيز جهود المجتمع المدني وتعزيز منظومة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية، وأن المنظومة الإلكترونية المتكاملة ستساعد أيضاً في توحيد جهود المجتمع المدني وتنسيق العمل المشترك.

ومن جانبه أشاد الدكتور كيرلس نبيل، بإطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، موضحا أنها ستؤدي إلى تسهيل عمل الجمعيات من خلال الخدمات التي ستقدمها لها، وهو ما سينعكس في النهاية بالإيجاب على المواطن.

وحضر هذا المؤتمر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.

وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، وتعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.