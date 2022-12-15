عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشباب المصري يشارك في مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي

صدى البلد

شارك مجلس الشباب المصرى ممثلاً في الدكتور كيرلس نبيل مدير وحدة الشمول المالي بالمجلس، في مؤتمر إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبدعوة من وزيرة التضامن.

 

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلى فى مصر، مؤكدا أن هذه المنظومة تساعد الجمعيات الأهلية في توثيق أعمال ومصادر تمويلها ويكون لها نتائج جيدة جدًا.

 

وأضاف ممدوح، أن هذه المنظومة ستساعد في تعزيز جهود المجتمع المدني وتعزيز منظومة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية، وأن المنظومة الإلكترونية المتكاملة ستساعد أيضاً في توحيد جهود المجتمع المدني وتنسيق العمل المشترك.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور كيرلس نبيل، بإطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، موضحا أنها ستؤدي إلى تسهيل عمل الجمعيات من خلال الخدمات التي ستقدمها لها، وهو ما سينعكس في النهاية بالإيجاب على المواطن.

وحضر هذا المؤتمر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.

 

وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، وتعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

مجلس الوزراء حقوق الإنسان وزيرة التضامن المنظومة الإلكترونية مجلسي النواب والشيوخ الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

ترشيحاتنا

خالد ميري: المشاركة المصرية بالقمة الأفريقية الأمريكية ناجحة وتعبر عن دورها الريادي..فيديو

خالد ميري: مظاهرة حب غير مسبوقة من الجالية المصرية في أمريكا لـ الرئيس

خالد ميري: أمريكا عليها تنفيذ وعودها والوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية.. فيديو

في أتوبيس رحلة.. مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن بدايته في الغناء.. فيديو

من واشنطن| أبو العينين أمام قادة الولايات المتحدة وإفريقيا: مبادرات السيسي ستحدث نقله استثمارية وحضارية لـ القارة السمراء.. وأمريكا يجب أن تتعامل معها كوطن جديد للطاقة ووجهة آمنة وموثوقة للاستثمار

القاضية.. المشدد 5 سنوات لمتهمين سببا عاهة مستديمة بمكان حساس لصاحب محل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

فستان زفاف مميز.. إطلالة لافتة لـ شقيقة علي ربيع في فرحها | شاهد

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

طريقة تحضير شوربة الكريمة زي المطاعم

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ