كاتبه: أمريكا تعد مصر بالتحرك في قضية سد النهضة وتوقعات بمباحثات قوية قريباً

أكدت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، والخبيرة في العلاقات الأمريكية الأفريقية، أن العلاقة المصرية الأمريكية مثمرة على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن تلك العلاقات تسير بشكل إيجابي.



وقالت هبة القدسي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن الإدارة الأمريكية وعدت الجانب المصري بالتحرك في قضية سد النهضة، وأتوقع أن يكون هناك مباحثات قوية خلال الفترة القادمة.

اتفاقيات الكوميسا

وتابعت الخبيرة في العلاقات الأمريكية الأفريقية، أن لمصر قدرة كبيرة على إستغلال 100 عام من العلاقات من خلال اتفاقيات الكوميسا، والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة، ووضع الفرص الاستثمارية للتوسع بها داخل مصر وخارجها.