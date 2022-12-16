أثناء توقف حركة المرور ... الجمهور يلتف حول محمد رمضان .. فيديو

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره فيديو جديد من داخل سيارته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان و الجمهور يلتف حوله لتلقي الصور التذكارية اثناء توقف حركة المرور ، و علقت محمد رمضان قائلا : الطريق واقف بس الحب بيسلّي.. ربنا يديمها نعمة".

كما تلقى محمد رمضان، من أحد جمهوره مشروب غازي ، قائلا له: "المنيا بتمسي عليك ، أنا راجل منياوي وصعيدي، ليرد محمد رمضان قائلا : “أهل الكرم”.

مسلسل “العمدة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في السباق الرمضاني.



ويسابق رمضان الزمن للانتهاء من المسلسل، الذي يشارك في بطولته، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.