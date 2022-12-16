السيسي: انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية يحمل دلالة لإيجاد حلولا لأزمات شعوبنا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للرئيس الأمريكي على حسن الاستضافة وعلى تنظيم هذا المحفل الهام الذي يأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية، حسبما أفادت فضائية " اكسترا نيوز في خبر عاجل .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية يحمل دلالة واضحة على تجديد العزم على تطوير الشراكة لإيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية

وتابع الرئيس السيسي:" هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا".

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية



ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

وأضاف «بايدن» خلال جلسة الشراكة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بالقمة الأمريكية الإفريقية، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تبحث سبل التعاون المستقبلية مع إفريقيا، واليوم سوف يكون هذا العقد حاسمًا لما نفعله، وسنتناول ونخطط لمكافحة كافة التحديات المستقبلية التي تواجه القارة الإفريقية.