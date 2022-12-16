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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رزان مغربي تشعل تويتر بالرقص.. فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي  مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت الفنانة رزان مغربى بإطلالة جذابة بفستان قصير باللون الأسود وهي تستعرض انوثتها بالرقص، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

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يذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي ، والذي  يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

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