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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا مثيرة للجدل وبكره فيلم "أفواه وأرانب".. أبرز تصريحات إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي العديد من الأسرار العملية والشخصية في لقائها مع برنامج أسرار النجوم المذاع عبر محطة راديو نجوم إف إم، مع الإعلامية إنجي علي، على هامش تواجدها في مهرجان البحر الأحمر. 

 

 

وقالت  المخرجة إيناس الدغيدي، إنها لا تحب عمل أحاديث كثيرة لأن أي كلمة تقولها تتحول إلى تريند، موضحة:" أنا مثيرة للجدل لأني صادقة، وللأسف تعودنا أن الصدق والصراحة مش طبعنا ولازم نداري ونجامل ونخبي".

 

وكشفت إيناس الدغيدي عن رأي المحيطين بها في تصريحاتها الجريئة قائلة:"" أصحابي وأهلي يقولون لي لا تقولي هذه الأمور في أحاديثك الإعلامية، والمشكلة أني لا أفكر وأقول ما أشعر به وما بداخلي، ولا أحب أن أعرف ما سيتم سؤالي فيه خلال البرامج وأحب أطرح أفكاري وأكون واضحة، مش كل الناس طبعا تتقبل هذا ولكن لا أعطي اعتبارا لهذه الأمور". 

 

وأوضحت إيناس الدغيدي لنجوم إف إم، سر اهتمامها بتقديم أعمال عن المرأة، وهو أنها تربت في منزل تمت فيه التفرقة بين الأبناء، وتميز الولد عن البنت،  وهو الأمر الذي ترك فيها أثر، ودفعها لمحاولة الحصول على نفس الاهتمام.

وقالت إيناس الدغيدي إنها تتمنى تقديم السيرة الذاتية لكليوباترا، وكشفت عن مطربها المفضل وهو عبد الحليم حافظ، وأشارت إلى أنها تفكر في تقديم عمل عن قصة "الأسود يليق بك"، للكاتبة أحلام مستغانمي، ويكون فيه استعراضات أغاني وهي نوعية انقرضت بسبب انتشار الفيديو كليب.

 

وعن إمكانية دخولها عالم التمثيل مرة ثانية بعد ظهورها في فيلم «أفواه وأرانب» مع فاتن حمامة، قالت إيناس الدغيدي: «صعب أمثل حاليًا، وأنا أساسا بكره فيلم (أفواه وأرانب) ولم أحبه من يوم ما قدمته، وأنا كنت مساعدة مخرج وقتها وأنقذت موقف بسبب عدم وجود الفنانة في هذا الدور وفاتن حمامة هي من اخترتني للقيام به وقالت لبسوا إيناس وتدخل تعمل الدور، وأيضا في فيلم (امرأة واحدة لا تكفي) كان فيه مشهد لنجلاء فتحي وهي رفضت تقدمه لأن المنتج كان يبيع الفيلم باسمها وهي كانت تقدم مشهد واحد وهو أمر أغضبها، ولذلك قمت بعمل الدور إنقاذا للموقف».

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