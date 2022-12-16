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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عقب صلاة الجمعة.. محافظ مطروح: افتتاح مقر لدار الإفتاء اليوم بحضور وزير الأوقاف

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تحدث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح كواليس الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذلك من خلال عدد من الافتتاحات، قائلًا إن ذكرى العيد القومي للمحافظة تأتي في يوم 15 ديسمبر من كل عام، حيث انتصر أبناء مطروح بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح على الاحتلال البريطاني عام 1915، مشيرًا إلى أن هذه الثورة كانت الشرارة لثورة 19.

 

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وأضاف “شعيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذه الثورة مصدر إلهام لتحقيق المزيد من الانتصارات والمضي قدمًا في تحقيق الانتصارات التنموية على أرض مطروح وذلك بسواعد وعقول أبنائها، متابعًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بهذه البقعة الغالية من خلال إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على رأسها الطرق و مشروع الضبعة النووي والموانئ البرية والبحرية.


افتتاحات جديدة بمناسبة ذكرى العيد القومي لمطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أن اليوم الأول من الاحتفال شهد افتتاح 3 محطات رفع مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن طاقة رفع هذه المحطات بإجمالي 151 ألف متر مكعب في اليوم، وطول شبكات الانحدار الخاصة بها تبلغ مايقرب من 156 كم، لافتًا إلى أنه تم افتتاح الإدارة التعليمية الجديدة بمدينة ومركز مرسى مطروح.

اليوم ..افتتاح مقر لدار الإفتاء

واسترسل أنه من المقرر اليوم عقب صلاة الجمعة افتتاح مقر لدار الإفتاء بمطروح بتكلفة تصل لـ 3 مليون جنيه وذلك بحضور كلًا من وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية، منوهًا بأن المتبقي من شهر ديسمبر سيشهد باقي الافتتاحات الأخرى سواء في الكهرباء أو الوحدات الصحية.


 

خالد شعيب محافظ مطروح العيد القومى مطروح

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