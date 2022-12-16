عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان حفله في دبي.. أزمات واجهت محمد رمضان في سوريا والعراق

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع فيديو جديد من حفلة الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرا إلى استعداه لإحياء حفل ضخم في دبي خلال الفترة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري.

حفل محمد رمضان في دبي

وعلق محمد رمضان على حفله الأخير ضمن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: «أول ديسمبر ولعنا الرياض، أخر ديسمبر هنولع دبي 2022 ثقة في الله نجاح ».


وواجه محمد رمضان العديد من الازمات خلال الفترة الماضية ؛ وذلك في حفلاته في مصر وسوريا والعراق وقطر .

ونرصد أبرز الازمات التي تعرض لها


أزمة حفل محمد رمضان في الإسكندرية:

اعلن محمد رمضان عن إحيائه حفلا في الإسكندرية وبعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيس بوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر الماضي بعنوان "أقوى حفل في مصر".شهدت مواقع التواصل تدشين حملة مناهضة، للحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته في الإسكندرية،وحملت عنوان "غير مرحب بك".

وطالبت الحملة ، بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر الماضي .

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

وبالفعل تم إلغاء الحفل.


أزمة حفل محمد رمضان في سوريا:

وبدأت الأزمة، عقب إعلان الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة

قام بنشر صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

وبعد ساعات من الخبر ، أصدرت نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانًا توضيحيًا نفت فيه تماما وجود حفل للفنان محمد رمضان، في دمشق خلال الفترة المقبلة.وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات"

أزمة حفل محمد رمضان في قطر:

واجه الفنان محمد رمضان حملة غضب من الجمهور القطري عقب إعلانه إحياءه حفلا غنائيا في قطر يوم 25 نوفمبر الماضي.

وتصدر هاشتاج "قطر ترفض محمد رمضان" تريند تويتر في قطر، عقب الإعلان عن الحفل، وسط مطالبات بإلغاءه، بسبب مواقف محمد رمضان السابقة.

وقام الجمهور  إعادة تداول مقطع فيديو قديم لمحمد رمضان من إحدى حفلاته لدعم مسيرة التنمية في مصر، والتي انتقد فيها قطر وتركيا ووصفهما بالدول المغرضة الحاقدة.

وكذلك جزء من مقابلة مع الإعلامية إيمان الحصري تحدث فيها عن رفضه عرض فيلم "جواب اعتقال" في قطر، لأنه فيلم ضد الإرهاب الذي تدعمه قطر.


إلغاء حفل محمد رمضان في العراق:

 

وأكد قائم مقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، في تصريحات  لشبكة رووداو الإعلامية، قال فيها إن الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديمه في أربيل-كردستان، ألغي بقرار من محافظ أربيل،

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كوردستان، نامق هورامي، لرووداو أن "رخصة استقدام محمد رمضان لم تمنح من جانبهم (محافظة أربيل) ولهذا ليست عندهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كوردستان الذين قدموا شهداء

محمد رمضان حفل محمد رمضان حفل محمد رمضان فى دبي أزمة حفل محمد رمضان فى الإسكندرية أزمة حفل محمد رمضان في سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار يسجل اليوم 24.71 جنيه للبيع.. أخبار تهمك

هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر.. الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

لم يحدث رسميا.. مفاجأة جديدة عن طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

نشرة الفن .. مروان خوري يدخل قفص الزوجية .. وإيناس الدغيدي: أنا مثيرة للجدل

أنا مثيرة للجدل وبكره فيلم "أفواه وأرانب".. أبرز تصريحات إيناس الدغيدي

مروان خوري يودع العزوبية سرا في قبرص

بداية جديدة .. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور

فقدت أغلى الناس | وفاة صديق حكيم والفنان ينعيه بكلمات مؤثرة

إيمان عبدالغني تحيي حفلا بموسم الرياض|تفاصيل

بلوك .. تطور مشتعل في الخلاف بين سيرين عبد النور ونادين نجيم

ترشيحاتنا

تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال

حريق هائل في مركز تسوق بـ إسطنبول.. شاهد

خطيب المسجد الحرام: من تمام نعمة الله أن نصب لهم للحق منارات

من الرياض إلى واشنطن.. مهمة رئاسية لعرض رؤية القاهرة في علاج مشكلات العالم

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

سفير الصين: مستعدون لتوسيع التعاون مع اقتصادية قناة السويس بمشروعات الطاقة الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى

كارثة.. حركة تفعلها السيدات في المطبخ تسبب السرطان

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك حارس الجنوب - 2

كحوت يونس.. فرس نهر يبتلع رضيعا في أوغندا ثم يخرجه حيا| ما القصة

فيديو

شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

تحدثت عن الإغراء وشروط عودتها لزوجها.. أبرز تصريحات أميرة نايف| فيديو جراف

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك حارس الجنوب - 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ