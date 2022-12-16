بعد إعلان حفله في دبي.. أزمات واجهت محمد رمضان في سوريا والعراق

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع فيديو جديد من حفلة الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرا إلى استعداه لإحياء حفل ضخم في دبي خلال الفترة المقبلة من شهر ديسمبر الجاري.

حفل محمد رمضان في دبي

وعلق محمد رمضان على حفله الأخير ضمن موسم الرياض عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: «أول ديسمبر ولعنا الرياض، أخر ديسمبر هنولع دبي 2022 ثقة في الله نجاح ».



وواجه محمد رمضان العديد من الازمات خلال الفترة الماضية ؛ وذلك في حفلاته في مصر وسوريا والعراق وقطر .

ونرصد أبرز الازمات التي تعرض لها



أزمة حفل محمد رمضان في الإسكندرية:

اعلن محمد رمضان عن إحيائه حفلا في الإسكندرية وبعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيس بوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر الماضي بعنوان "أقوى حفل في مصر".شهدت مواقع التواصل تدشين حملة مناهضة، للحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته في الإسكندرية،وحملت عنوان "غير مرحب بك".

وطالبت الحملة ، بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر الماضي .

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

وبالفعل تم إلغاء الحفل.



أزمة حفل محمد رمضان في سوريا :

وبدأت الأزمة، عقب إعلان الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة

قام بنشر صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

وبعد ساعات من الخبر ، أصدرت نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانًا توضيحيًا نفت فيه تماما وجود حفل للفنان محمد رمضان، في دمشق خلال الفترة المقبلة.وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات"

أزمة حفل محمد رمضان في قطر:

واجه الفنان محمد رمضان حملة غضب من الجمهور القطري عقب إعلانه إحياءه حفلا غنائيا في قطر يوم 25 نوفمبر الماضي.

وتصدر هاشتاج "قطر ترفض محمد رمضان" تريند تويتر في قطر، عقب الإعلان عن الحفل، وسط مطالبات بإلغاءه، بسبب مواقف محمد رمضان السابقة.

وقام الجمهور إعادة تداول مقطع فيديو قديم لمحمد رمضان من إحدى حفلاته لدعم مسيرة التنمية في مصر، والتي انتقد فيها قطر وتركيا ووصفهما بالدول المغرضة الحاقدة.

وكذلك جزء من مقابلة مع الإعلامية إيمان الحصري تحدث فيها عن رفضه عرض فيلم "جواب اعتقال" في قطر، لأنه فيلم ضد الإرهاب الذي تدعمه قطر.



إلغاء حفل محمد رمضان في العراق :

وأكد قائم مقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، قال فيها إن الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديمه في أربيل-كردستان، ألغي بقرار من محافظ أربيل،

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كوردستان، نامق هورامي، لرووداو أن "رخصة استقدام محمد رمضان لم تمنح من جانبهم (محافظة أربيل) ولهذا ليست عندهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كوردستان الذين قدموا شهداء