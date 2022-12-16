الركاب قفزوا.. القصة الكاملة لواقعة قطار الإسكندرية عقب تعطل الفرامل

دقائق معدودة ولكنها مرت كالدهر على ركاب القطار الداخلي بمدينة الإسكندرية، فقد خرج القطار بشكل طبيعي من محطة سيدي بشر، لكنه لم يتوقف في محطتي العصافرة والمندرة وسط حالة من الهياج والصراخ والذعر من الركاب.

وأنقذت العناية الإلهية ركاب قطار أبوقير، بمحافظة الإسكندرية، من كارثة محققة، بعد أن فشل سائق القطار فى توقيفه بمحطتي العصافرة والمندرة، بسبب عطل مفاجئ فى نظام تشغيل الفرامل، وذلك دون وقوع إصابات.

وأصيب ركاب قطار أبوقير بحالة من الذعر الشديد إزاء عدم توقف القطار وزيادة سرعته، ونطق بعضهم الشهادة تحسبا لحدوث ما لا يحمد عقباه.

وقال مهندس بهيئة السكك الحديدية بالإسكندرية في تصريحات لصدى البلد، إن فرامل القطار تعطلت، ولم يتمكن السائق من إيقافه بمحطتي العصافرة والمندرة، ما أصاب الركاب بحالة من الذعر الشديد.

وأشار إلى أن السائق نجح بعد محاولات مضنية في إيقافه بعد محطة المندرة أعلى كوبري المندرة، وفور توقف القطار تبارى الركاب في القفز من القطار، مضيفًا أن حركة القطارات على الخط الداخلي بالمحافظة توقفت لبعض الوقت، حتى أعيد تشغيلها مرة أخرى، وذلك دون وقوع إصابات بحمد الله.

وقال محمد المهر، أحد ركاب القطار في تصريحات لصدى البلد، إنه كان يرتاد القطار والفرامل تعطلت قبل سيدي بشر وسرعة القطار كانت عالية جدًا والناس، والحمد لله وقف بين المندرة والمنتزة وقطع المسابقة في دقائق وسط رعب من جميع الركاب الذين تنافسوا في القفز من القطار عقب توقفه مباشرة أعلى كوبري المندرة.

وفتحت الهيئة تحقيقًا في الواقعة، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الواقعة.