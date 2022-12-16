عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الركاب قفزوا.. القصة الكاملة لواقعة قطار الإسكندرية عقب تعطل الفرامل

لحظة خروج الركاب
لحظة خروج الركاب من قطار أبوقير

دقائق معدودة ولكنها مرت كالدهر على ركاب القطار الداخلي بمدينة الإسكندرية، فقد خرج القطار بشكل طبيعي من محطة سيدي بشر، لكنه لم يتوقف في محطتي العصافرة والمندرة وسط حالة من الهياج والصراخ والذعر من الركاب.

 

وأنقذت العناية الإلهية ركاب قطار أبوقير، بمحافظة الإسكندرية، من كارثة محققة، بعد أن فشل سائق القطار فى توقيفه بمحطتي العصافرة والمندرة، بسبب عطل مفاجئ فى نظام تشغيل الفرامل، وذلك دون وقوع إصابات.

txt

نقل النواب ترجئ مناقشة مشروعي قانون بشأن ميناء الإسكندرية والعين السخنة

وأصيب ركاب قطار أبوقير بحالة من الذعر الشديد إزاء عدم توقف القطار وزيادة سرعته، ونطق بعضهم الشهادة تحسبا لحدوث ما لا يحمد عقباه.

وقال مهندس بهيئة السكك الحديدية بالإسكندرية في تصريحات لصدى البلد، إن فرامل القطار تعطلت، ولم يتمكن السائق من إيقافه بمحطتي العصافرة والمندرة، ما أصاب الركاب بحالة من الذعر الشديد.
وأشار إلى أن السائق نجح بعد محاولات مضنية في إيقافه بعد محطة المندرة أعلى كوبري المندرة، وفور توقف القطار تبارى الركاب في القفز من القطار، مضيفًا أن حركة القطارات على الخط الداخلي بالمحافظة توقفت لبعض الوقت، حتى أعيد تشغيلها مرة أخرى، وذلك دون وقوع إصابات بحمد الله.

وقال محمد المهر، أحد ركاب القطار في تصريحات لصدى البلد، إنه كان يرتاد القطار والفرامل تعطلت قبل سيدي بشر وسرعة القطار كانت عالية جدًا والناس، والحمد لله وقف بين المندرة والمنتزة وقطع المسابقة في دقائق وسط رعب من جميع الركاب الذين تنافسوا في القفز من القطار عقب توقفه مباشرة أعلى كوبري المندرة.

وفتحت الهيئة تحقيقًا في الواقعة، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الواقعة.

الاسكندرية السكك الحديدية محافظة الاسكندرية قطار أبوقير هيئة السكك الحديدية العناية الالهية الفرامل حركة القطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

رسميًا.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب بفرمان من الفيفا

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

ترشيحاتنا

مونديال المفاجآت.. كم يتقاضى حكام مباريات كأس العالم في قطر؟.. فيديو

وليد الركراكي: شكوى المغرب لن تفيد..وأشعر بالإحباط لعدم التأهل لنهائي كأس العالم

111 عاما على ميلاد أديب نوبل.. الثقافة تقرر عودة سلسلة ودورية نجيب محفوظ

بشرى للمواطنين .. امتيازات جديدة للمتقدمين بطلبات تصالح فى مخالفات البناء

موعد حجز شقق مشروع داره في 9 محافظات.. تفاصيل كاملة

صدمة لعشاق الأحمر.. بند غامض يهدد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود الجريء.. مي عمر تتألق في بإطلالة أنيقة.. شاهد

الخطر ينتشر من جديد.. كل ما تريد معرفته حول إنفلونزا الكلاب

الشطاف في قطر تشعل السوشيال ميديا.. وهذه فوائده وأضراره

غادة عبد الرازق تثير الجدل بجلسة تصوير مختلفة.. شاهد

فيديو

انفجار في تركيا وحريق بفرنسا.. الكوارث تطارد عدة دول

كأس العالم السبب.. قصة إصابة صيني بالشلل| فيديو جراف

شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ