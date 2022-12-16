وزير الأوقاف في الخطبة: اللهم أخرج الخبء لمصر من السماوات والأرض

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى يخرج من كنوز الأرض ما يشاء وقتما يشاء على يد من يشاء لمن يشاء.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، في مسجد العوام بمحافظة مطروح، أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ).

ودعا وزير الأوقاف ، الله تعالى أن يوسع على مصر وأهلها وأن يخرج لها الخبء النافع من السماوات والأرض والبر والبحر، وألا يحوجها إلى أحد سواك، وأن يهدي الأمة إلى سواء السبيل.

وعممت وزارة الأوقاف عنوان: "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع"، ليكون خطبة الجمعة اليوم على جميع المساجد في مصر.

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة والخطبة، من مسجد العوام بمحافظة مرسى مطروح، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.



وقرأ قرآن صلاة الجمعة، القارئ الشيخ محمد عبدالبصير، يعقبها خطبة للدكتور محمد مختار جمعة، في حضور قيادات المحافظة والوزارة بأوقاف مطروح.