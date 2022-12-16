سفير الصين: مستعدون لتوسيع التعاون مع اقتصادية قناة السويس بمشروعات الطاقة الخضراء

أكد سفير الصين في مصر لياو ليتشيانج، استعداد بلاده للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات الاقتصادية المتنوعة خاصة مجالات الطاقة الخضراء نظرا لوجود شركات صينية متميزة في هذه الصناعة لديها مشروعات بمنطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال مشاركة السفير الصيني ، مع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطلاق شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بمنطقة السخنة الصناعية لشركة جوشي الصينية.



وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان اليوم الجمعة ، إن المصنع بطاقة إنتاجية 200 ألف طن بمنطقة السخنة الصناعية أحد مصانع المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس، داخل نطاق منطقة تيدا-مصر الصينية.



وأكد السفير الصيني على العلاقات التاريخية بين الصين ومصر، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تشهد تطورًا ملحوظًا مؤكداً على تقدير بلاده للدور الفاعل الذي لعبته مصر خلال الجائحة.



وثمن دور المنطقة الاقتصادية في تجاوز أي صعوبات مع الشركاء الصينيين من خلال إجراءات وتيسيرات غير مسبوقة قدمتها الهيئة.



كما أكد على ترحيب الصين بزيارة مسؤولي المنطقة الاقتصادية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين حيث يرغب كثير من رجال الأعمال والشركات الكبرى الصينية في الاستثمار بالمنطقة لما تتمتع به من مقومات وموقع جغرافي يسهم في دفع حركة التجارة بين البلدين.



وأعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بالتوسعات الجديدة لشركة جوشي مصر، مؤكداً على حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم لشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين.



وأوضح، اعتزاز الهيئة الدائم بالتعاون مع الجانب الصيني كشريك استراتيجي للدولة المصرية. مشيراً إلى قيام مسئولي الهيئة بزيارة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل2023 بالتنسيق مع السفير الصيني بالقاهرة والمطور الصناعي تيدا-مصر ضمن الجولات الترويجية التي تستهدفها الهيئة الفترة المقبلة.



تعد شركة جوشي مصر هي شركة تابعة لجوشي الصينية، وتعمل في مجال الألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتكون المشروع الحالي من 3 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار، وقدرة إنتاجية 250 ألف طن سنويًّا ويوفر نحو 1500 فرصة عمل، فضلاً عن صادرات المصنع التي جعلت مصر في صدارة الدول المنتجة للألياف الزجاجية عالميا.



وشملت التوسعات الجديدة لمشروعات الشركة فرن خط إنتاج الفايبر جلاس، وطاحونة المواد المحجرية، ومخزن المنتج النهائي، ويقام المشروع على مساحة 120841م2.