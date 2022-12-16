رئيس الطائفة الإنجيلية: نؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من رسالة الكنيسة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء للقسوس والشيوخ والشمامسة من محافظة المنيا مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، تحت عنوان "كنيستي التي أحبها" بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات السكنية، والدكتور القس ثروت وهيب، وكيل كلية اللاهوت للعلاقات الكنسية، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس فيليب عبيدالله، رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع المنيا المشيخي، وذلك بمقر التدريب "اطسا" للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة لمشاركة قسوس وشيوخ وشمامسة محافظة المنيا، كما قدم "زكي" الشكر لرئيس السنودس، ورئيس مجمع المنيا، ورئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية على تنظيم فعاليات اللقاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: إن الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مصلحة، تؤمن بمبادئ الإصلاح، وسلطان الكتاب المقدس، وهذا ما يشكل إيمان كنيستنا المشيخية في مصر، والذي ينطلق منه دورها الروحي وكذلك أدوارها الوطنية والمجتمعية".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، وهي ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر".



وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٦ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس،وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة ٦ يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.