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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف : افتتاح 1200 مسجد العام الحالي

افتتاح دار الإفتاء
افتتاح دار الإفتاء بمطروح

أشاد  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الى ما يتم من تنمية في جميع ربوع مصر في مختلف المجالات .
 

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واضاف أنه تم اليوم افتتاح ١٦ مسجد ليصل إجمالى  ما تم فتحه هذا للعام ١٢٠٠مسجد مشيرا أن اجمالي ما تم فتحه في الثماني سنوات الماضية، ٩٦٠٠  مسجد بواقع ١٢٠٠مسجد سنويا
والاهم هو العمل على بناء الانسان مع تطبيق البرنامج الصيفي  للاطفال من خلال ٦٥ مسحد بمطروح ضمن ٧ الاف مسجد على مستوى الجمهورية و٥ مقارى للائمة ضمن ٨٠٠ مقرأة على مستوى الجمهورية بحيث اتاحة التعلم الامن والتدبن الصحيح ومركز محفظى القران الكريم ومركز للثقافة الاسلامية لاتاحة التعلم الدينى الصحيح ويقع ضمن احسن ٤ مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقة بين المراكز الثقافية التابعة لوزارة الاوقاف.

مؤكدا اتاحة الفرصة للمتميزين من خريجى المراكز المؤهلين من خلال تدريس مناهج في عمق قضايا التجديد الدينى.

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