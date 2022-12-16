49 إصابة .. الأردن يكشف حصيلة احتجاجات أمس

قال مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيدالله المعايطة، الجمعة، إن أحداث أمس شهدت إصابة 49 رجلا من الأمن العام خلال أعمال الشغب.

وأضاف المعايطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ وزارة الداخلية الأردنية بعد استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إن المديرية تتدرج بالإجراءات للتعامل مع أعمال الشغب.

وأشار إلى أنه تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين.

وأوضح أن الاحتجاجات انحرفت عن المسار السلمي، وأصبحت تعتدي على الممتلكات وقطع الطرق أمام المواطنين وإطلاق العيارات النارية على رجال الأمن، مبينا أن حق التعبير في إطاره السلمي محفوظ.