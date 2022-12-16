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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حياة 26 محتجا علي المحك..

العفو الدولية: نتخوف من الطريقة السرية لإعدام المحتجين في إيران

صدى البلد

أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن قلقها تجاه أن 26 شخصا يواجهون خطر الإعدام في إيران لصلتهم بالاحتجاجات.

وصنفت المنظمة المتحجين إلى 3 فئات: أولها هم من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وثانيها من يخضعون لمحاكمات بتهم جسيمة ويواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام أو ربما حُكم عليهم بالإعدام بالفعل.

ووفقا للمنظمة  فالفئة الثالثة، هم الذين اتهمتهم الحكومة بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وقد يكونون إما في انتظار المحاكمة أو يخضعون لها بالفعل.

واكدت المنظمة، أن مخاوفها تتزايد بسبب سرعة نظر القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي يُحكم فيها بالإعدام والطريقة السرية التي تنفذ بها السلطات أحكام الإعدام.

وقالت المنظمة إنه على هذا النسق، فإن ثمة خطرا متزايدا بأن يتم إعدام جميع هؤلاء الأشخاص سريعا دون إشعار مسبق لعائلاتهم.

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العفو الدولية: نتخوف من الطريقة السرية لإعدام المحتجين في إيران

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