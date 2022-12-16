عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ مطروح: افتتاح 3 محطات رفع مياه صرف صحي بحي الزهور

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن العيد القومي لمحافظة مطروح يوافق 15 ديسمبر من كل عام بذكرى انتصار أبناء مطروح بقيادة المجاهد حسين العاصي على الاحتلال البريطاني عام 1915. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، أن هناك انجازات تنموية في محافظة مطروح، موضحاً أن احتفال محافظة مطروح بعيدها القومي يتزامن مع افتتاح العديد من المشروعات التنموية.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تقع داخل الحيز الجغرافي للمحافظة، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد من مدن الجيل الرابع الجاذبة للمشروعات التنموية.

وأشار إلى أنه تم افتتاح ثلاث محطات رفع مياه صرف صحي  بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحي بمطروح، معقبا:" نيل مصر الجديد".

مدينة العلمين الجديدة اللواء خالد شعيب العيد القومي لمحافظة مطروح محافظة مطروح انجازات تنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

مبروك لكل الأهلاوية | تعليق صادم من ميدو بعد مباراة فيوتشر بالدوري

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

حادث مروري | سعد الصغير يصدم شخصين بسيارته في الهرم

مفاجأة.. كولر: لا أعلم لماذا سدد أفشة ركلة الجزاء حتى الآن

ترشيحاتنا

خالد الغندور يواصل السخرية من الأهلي: "من حقه يفرح بكأس العالم والسوبر"

سرقوا 75 ألف جنيه.. ماذا قال سعد الصغير عن مطاردته مع زوجته؟!

ميسي أم مبابي.. من يحسم لقب هداف مونديال قطر؟

المفتي: النبي جاء للبناء والعمران ولم يأتِ للصراع

العفو الدولية: نتخوف من الطريقة السرية لإعدام المحتجين في إيران

التضامن: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 28 في 17 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تساعد فى علاج ألم الرقبة

انتبه.. هذه العادات تساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء

تحميك من مرض خطير .. تأثير ملعقة العسل على الريق | اِعرفه

دينا بفستان قصير على ريد كاربت حفل ديرجست

فيديو

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

كشف عن رصيده بالبنك.. محي إسماعيل يحدد موعد تقديم فيلم معمر القذافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ