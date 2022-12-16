محافظ مطروح: افتتاح 3 محطات رفع مياه صرف صحي بحي الزهور

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن العيد القومي لمحافظة مطروح يوافق 15 ديسمبر من كل عام بذكرى انتصار أبناء مطروح بقيادة المجاهد حسين العاصي على الاحتلال البريطاني عام 1915.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، أن هناك انجازات تنموية في محافظة مطروح، موضحاً أن احتفال محافظة مطروح بعيدها القومي يتزامن مع افتتاح العديد من المشروعات التنموية.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تقع داخل الحيز الجغرافي للمحافظة، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد من مدن الجيل الرابع الجاذبة للمشروعات التنموية.

وأشار إلى أنه تم افتتاح ثلاث محطات رفع مياه صرف صحي بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحي بمطروح، معقبا:" نيل مصر الجديد".