خلال لقاء السيسي ومستشار الأمن القومي.. تعليق أمريكي جديد على ملف سد النهضة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم بلاده للحل الدبلوماسي السريع فيما يخص قضية سد النهضة والذي يحمي جميع الأطراف، مؤكدا على دعمه لحقوق مصر المائية.

وأضاف البيت الأبيض، أن سوليفان "أكد بقوة دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وكذلك القرار الدبلوماسي السريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف".

كما تشاور الرئيس السيسي وسوليفان حول العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والأمن العالمي والإقليمي والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

وشكر سوليفان، الرئيس السيسي على مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية، وهنأه وهنأ مصر على نجاح قمة المناخ COP-27 في شرم الشيخ، حسبما ذكر البيان.

وتابع بيان للبيت الأبيض أن "مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر.

وأعرب سوليفان عن دعم الولايات المتحدة القوي لأجندة مصر للإصلاح الاقتصادي المحلي، وكذلك لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه".

يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي في الولايات المتحدة على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية.