أشرف سنجر: السياسة الخارجية المصرية نجحت بكاريزما الرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن مجهود السياسة الخارجية المصرية نجح بكاريزما الرئيس عبدالفتاح السيسي مدللًا على التحول في الموقف مع مصر منذ 2013 حتى الأن ومقابلة رؤساء دول العالم والدول الكبرى.

وتحدث خلال مداخلة عبر تطبيق زووم عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، عن لغة الجسد بين الرئيسين السيسي وبايدن مشيرًا أنك تستشعر فيها الأريحية وثقتهم في رئيس مصر وقدرته على قيادة الدولة المصرية وأنه سيفتح مجالات للاستقرار في المنطقة العربية.

واعتبر خبير السياسات الدولية، أن المجهود الكبير للرئيس السيسي مدعوم من قوة شعبية داعمة له في أن يأخذ انطلاقات كبيرة للبحث عن مصالح مصر وتقوية دور مصر الإقليمي والعربي والدولي.

وأوضح أن الرئيس السيسي دعم الدور المصري وحافظ على الاستقرار في بناء دولة كبيرة قوية موجودة في الساحة الأوروبية وكافة العلاقات الدولية.