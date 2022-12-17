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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأرقام.. أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2022

صدى البلد

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فلسطين بنسبة 48% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 164 مليون دولار في مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

 

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان  المملكة العربية السعودية تحتل قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 315 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دولار.


وزادت صادرات مصر من الصناعات الغذائية للولايات المتحدة الامريكية لنحو 232 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 44 مليون دولار، وإلى تركيا لنحو 84 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 43 مليون دولار، وإلى هولندا لنحو 112 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى بولندا لنحو 56 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، وإلى بريطانيا لنحو 58 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 19 مليون دولار.

ونمت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى لبنان لنحو 95 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، ولروسيا نحو 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، وإلى اليمن نحو 131 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

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