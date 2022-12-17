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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لأسعار البترول .. وإدارة بايدن تبدأ في هذه الخطوة

بايدن
بايدن

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إدارة بايدن تخطط لبدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، في إشارة إلى نهاية إصدارات الإمدادات الهائلة التي أمر البيت الأبيض  بها، لتخفيف ارتفاع الأسعار الحاد في وقت سابق من هذا العام، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر وزارة الطاقة ببدء الإفراج عن الاحتياطي العام الماضي، وزاد هذا بشكل حاد بعد تدخل روسيا في أوكرانيا في فبراير - مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ودفع البنزين إلى مستويات قياسية.

وبلغ إجمالي الإصدارات من الاحتياطي هذا العام أكثر من 211 مليون برميل، ما وضع المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ 1984.

واتهم الجمهوريون بايدن بإساءة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لأغراض سياسية، لكن الناخبين أيدوا الإجراءات بأغلبية واضحة، وتراجعت أسعار البنزين بشكل حاد مع هدوء أسواق النفط الخام.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يقرب من 2 دولار  ليتم تداولها عند 75 دولارًا للبرميل، و هذا أقل بكثير من الذروة التي تجاوزت 120 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا العام.


بلغ متوسط ​سعر التجزئة للبنزين 3.178 دولارًا للجالون ، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، انخفاضًا من أعلى مستوى قياسي عند 5.02 دولار في يونيو وما يقرب من 15 سنتًا عن مستوى العام الماضي.

وقال المسؤول بالادارة في اتصال مع الصحفيين إن وزارة الطاقة ستبدأ بطلب مبدئي لثلاثة ملايين برميل وتطلب من الشركات تسليم البراميل في فبراير ، مشيرًا إلى إنه يجب على الشركات المشاركة في العملية تقديم عروضها بحلول 28 ديسمبر وستقدم النفط بسعر ثابت.

وقال المسؤول: "لا يزال هناك قدر كبير من التقلب. عندما نعتقد أن السعر في النطاق الذي نعتقد أنه جيد لدافعي الضرائب وجيد للسوق، سنشتري. ستستغرق عملية إعادة الشراء شهورًا وستستغرق سنوات ".

وكانت الإدارة قد أعلنت في أكتوبر أنها ستبدأ عملية لشراء النفط من الشركات لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي بسعر 67 دولارًا إلى 72 دولارًا للبرميل.

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