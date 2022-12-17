بدء تدشين انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية.. صور

شهدت انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية قبل قليل اقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لأختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

ويتنافس في الانتخابات 29 مرشحاً بينهم 2 علي مقعد الرئيس و 3 مرشحين علي مقعد النائب مقسمين الي قائمتين وثلاثة مستقلين وذلك لاختيار رئيس ونائب و13 عضوا من بين المرشحين.



وناقش الاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بدء فتح باب التصويت بـ الانتخابات، يتضمن جدول الأعمال، عرض الميزانية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة، واختيار المحاسب القانونى، ومراجع الحسابات.

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