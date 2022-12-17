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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تدشين انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية.. صور

انتخابات جمعيات أهلية
انتخابات جمعيات أهلية بالغربية

شهدت انتخابات الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية قبل قليل اقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لأختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد.

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ويتنافس في الانتخابات 29 مرشحاً بينهم 2 علي مقعد الرئيس و 3 مرشحين علي مقعد النائب مقسمين الي قائمتين وثلاثة مستقلين وذلك لاختيار رئيس ونائب و13 عضوا من بين المرشحين.

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وناقش الاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بدء فتح باب التصويت بـ الانتخابات، يتضمن جدول الأعمال، عرض الميزانية العمومية، وتقرير مجلس الإدارة، واختيار المحاسب القانونى، ومراجع الحسابات.

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الغربية محافظة الغربية الإتحاد الإقليمي للجمعيات انتخابات الاتحاد الجمعيه العموميه مخالفة تموينية الانتخابات مجلس الادارة

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