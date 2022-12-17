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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفوجراف.. حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في أسوان

إنجازات المبادرة
إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

نشرت محافظة أسوان، انفوجراف عن حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان، بعد الإنتهاء من 516 مشروعا فى كافة قطاعات العمل العام.

وذكرت محافظة أسوان أنه جار العمل فى 682 مشروعا ، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية ، استفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية ، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 58 ألف مواطن.

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حياة كريمة

إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

وتم تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة "لتسكنوا إليها"، وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطن ومواطنة.

وكشف الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن أن حصيلة فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان نجحت فى تطعيم 251 ألفًا و915 طفل بنسبة 99.3% من إجمالي المستهدف بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشار الدكتور إيهاب عماد حنفي إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إختتمت فاعليتها بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الخطة القومية لوزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وأكد أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، وذلك عن طريق 1402 فريق طبي يجوب المنازل من بيت لبيت في جميع القرى والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأن إستراتيجية العمل بالحملة تضمنت التواجد في أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق ثابتة متواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

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وأشار إلى أنه تم التطعيم باستخدام الطعم الفموى سابين أحادي التكافؤ نمط 2، ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. 

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجهيزات الجارية لبدء العمل فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بمرافقة نائبه أحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بحانب مسئولى الجهات التنفيذية مما سيساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث . 

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