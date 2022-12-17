فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

قصة تحويل فناء مدرسة إلى قاعة أفراح في رشيد، حيث تتعدد المناسبات التي ينتطرها المصريون لخلق أجواء للاحتفالات، منها الاحتفال بتكريم الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بخروجهم إلى المعاش، حيث يجتمع جميع الزملاء في أجواء احتفالية بسيطة في أحد المكاتب، أو حفلة في نادٍ.

قصة مدرسة البحيرة

في ظاهرة فاقت كل التوقعات احتفل عدد من الموظفين في إحدى المدارس بتكريم موظف خرج إلى المعاش، لكن بطريقة فاقت كل التوقعات الممكنة، إذ قاموا بتحويل فناء مدرسة البحيرة إلى قاعة أفراح ومسرح وفراشة.

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