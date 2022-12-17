رئيس جامعة الأقصر يشهد ختام دورة مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني

شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات الدورة التدريبية الخامسة من أجل التدريب على مهارات التوظيف EST المقدمة من مركز التطوير المهني لطلاب الجامعة، والتي تم عقدها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور صلاح أبوالحسن مدير المركز، والدكتور أحمد حمدي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب.

وسلم رئيس الجامعة، شهادات إتمام التدريب للطلاب المشاركين بالدورتين الرابعة والخامسة من دورات المركز، بحضور أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور صلاح أبو الحسن مدير المركز، أنه تم تكريم الطلاب الذين أنهوا التدريب بالمركز، وذلك بمشاركة طلبة وطالبات من مختلف كليات الجامعة، من خلال مدربين متخصصين من الجامعة الأمريكية.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development ) إلى تحقيق رؤية جامعة الاقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وأحتياجات سوق العمل و مساعدة الطلاب على ايجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.