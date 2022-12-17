تعليق قوي من أحمد موسى على صورة حفاوة بايدن بالرئيس السيسي في واشنطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصورة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدل على أن هناك علاقات قوية تربط الجانبين المصري والأمريكي خلال تلك الفترة.

وفال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد زيارة بايدن خلال فعاليات قمة المناخ.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هناك تغيرا إيجابيا في العلاقات بين مصر وأمريكا، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة في العالم تستطيع ان تستغني عن علاقاتها مع مصر.

أن يكون لها دور

مصر طرحت ملف سد النهضة حتى أن وزير الخارجية الأمريكي عقد لقاء مع وزير الخارجية الأثيوبي، خاصة ان مصر طلبت من الجانب الأمريكي أن يكون لها دور في ملف سد النهضة.