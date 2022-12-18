عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات من الجيش الأردني لتأمين قمة "بغداد 2"

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه سينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة مصر وفرنسا، على غرار قمة "بغداد 1".

وقال الجيش الأردني، في بيان إنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن هذا الانتشار يأتي في إطار التمهيد لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية والذي من المقرر أن يعقد في الأردن يوم الثلاثاء.

انفجار عبوة ناسفة في العراق والحصيلة الأولية 6 ضحايا

لأول مرة.. وزير خارجية إيران يزور الأردن

ويشارك في المؤتمر المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.

ويناقش المؤتمر "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، في 4 ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2".

مصر العراق ماكرون الرئيس الفرنسي الجيش الأردني بغداد 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

تحذير عاجل من قوات أمن كأس العالم قبل المباراة النهائية بساعات

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

موضوعات متعلقة

شاهد.. مقاتلة «سو-35» الروسية تدمر الطائرات الحربية في سماء أوكرانيا

أثار ضجة في السعودية.. العثور على "مفقود الخالدية" بعد اختفائه في ظروف غامضة

ضربة عنيفة.. الصين تشن حربًا على هيمنة الدولار الأمريكي

لأول مرة.. وزير خارجية إيران يزور الأردن

سقوط قتلى وجرحى.. انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتين للشرطة العراقية

حالات طارئة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء مناورة عسكرية

خطوة خطيرة.. روسيا تعلق على استعداد اليونان لتسليح أوكرانيا

أزمة كبيرة.. جنوب إفريقيا تنشر قوات الجيش حول محطات الكهرباء

ترشيحاتنا

خوفا من تدهور صحته.. البابا فرنسيس يوقع وثيقة للتنازل عن منصبه

شيء مبهر.. أبو الغيط: صحوة غير مسبوقة تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي|فيديو

شوبير يكشف عن بديل محمد عبدالمنعم في لقاء الأهلي وفاركو بالدوري

مواجهات الأرجنتين وفرنسا.. التاريخ يبشر التانجو في كأس العالم قطر 2022

حسابك في أمان.. القانون يحفظ بياناتك البنكية رغم التعديلات الضريبية |تفاصيل

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ