إجراءات من الجيش الأردني لتأمين قمة "بغداد 2"

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه سينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة مصر وفرنسا، على غرار قمة "بغداد 1".

وقال الجيش الأردني، في بيان إنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن هذا الانتشار يأتي في إطار التمهيد لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية والذي من المقرر أن يعقد في الأردن يوم الثلاثاء.

ويشارك في المؤتمر المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.

ويناقش المؤتمر "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، في 4 ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2".