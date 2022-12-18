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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمناسبة مئوية ميلاد البابا شنودة.. ترجمة أشهر كتاب عنه لليونانية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد السرساوي

تصدر ترجمة جديدة باللغة اليونانية لكتاب "الأسطورة" البابا شنودة الثالث للكاتب الصحفي أحمد السرساوي بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٣، بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد البابا في أغسطس القادم، أو البابا المُجدد كما أطلق عليه المؤلف.

يؤرخ الكتاب لحقبة مهمة من الأحداث في تاريخ مصر، مقرونة بحياة البابا شنودة الثالث "البطريرك رقم ١١٧" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي وُلد في العام ١٩٢٣ ، حتى وفاته سنة ٢٠١٢.

البابا شنودة

رصد السرساوي العلاقة بين تلك الأحداث الوطنية التي مرت ببلادنا، وصداها مع تطور شخصية البابا الراحل بكل تفاصيلها، وكيف تعامل معها، وتعاملت الكنيسة في ظل متغيرات سياسية واجتماعية غير مسبوقة.

كما يشمل الكتاب كواليس دقيقة غير معروفة عن حياة البابا، بجانب تحليل لأهم جوانب شخصيته متعددة الأبعاد كما وصفه أديب نوبل نجيب محفوظ، كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور لم يسبق نشرها.

صدرت من الكتاب  ٣ طبعات في مصر باللغة العربية، وسبقت ترجمته للغتين الإنجليزية والإيطالية، وتصدر قريبا طبعته اليونانية عن دار نشر آلبرتوس في آثينا.

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البابا شنوده البابا شنودة الثالث أحمد السرساوي نجيب محفوظ نوبل

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