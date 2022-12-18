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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فرحة جماهير الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم 2022

المنتخب الأرجنتيني
المنتخب الأرجنتيني

فاز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، على المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم قطر 2022، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي من المباراة 3 أهداف لكل منهم.

واحتفلت الجماهير الأرجنتينية بفوز فريقهم والحصول على كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم، حيث تجمع الآلاف من الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس احتفالا بفوز منتخبهم باللقب.

وقد توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز بركلات الترجيح على فرنسا بنتيجة 4/2.

انتهت مباراة الأرجنتين وفرنسا، بالتعادل الإيجابي 3/3 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

كأس العالم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتخب الفرنسي نهائي كأس العالم

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